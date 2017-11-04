Калуга, 4 ноября, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, в Калуге на Театральной площади прошёл праздничный митинг-концерт.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил горожан с праздником

В митинге приняли участие трудовые коллективы, представители политических партий, молодёжных и общественных организаций города.

Поздравил калужан глава городского самоуправления Александр Иванов. «Этот праздник — дань уважения славному прошлому нашей страны и символ веры в завтрашний день, — заявил он, общие цели не раз объединяли наш многонациональный народ, помогали пережить трудные времена, давали стимул к дальнейшему созиданию».

Глава Калуги поблагодарил калужан за плодотворный труд и неравнодушное отношение к родному городу. «Благодаря совместному труду калужан наш город преображается, становится всё более красивым и благоустроенным, — обратился к участникам митинга Александр Иванов. — В этом году все вместе мы плодотворно работали над программой «Городская среда», в результате были благоустроены и отремонтированы 112 дворов. Активное участие в программе приняли члены территориальных общин, именно они высказывали предложения по благоустройству конкретных дворов, контролировали ход работ, участвовали в субботниках. От лица городских властей выражаю им нашу искреннюю благодарность. В Калуге завершается строительство нового парка, 7 ноября состоится его открытие. Этот парк также стал символом народного единства, в его озеленении приняли участие многие неравнодушные калужане. Все наши достижения — это результат труда калужан, их патриотизма и любви к родному городу. Хочу выразить благодарность трудовым коллективам наших предприятий, всем тем, кто развивает экономику города, укрепляет его промышленный потенциал. Уверен, что и в дальнейшем, продолжая совместно трудиться на благо родного города, мы добьёмся новых успехов, сделаем нашу любимую Калугу ещё краше, ещё комфортнее».