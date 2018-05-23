* «Артподготовки" — запрещённая в России организация

Москва, 4 ноября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В Москве и Московской области сегодня утром, 4 ноября, прошло более 20 обысков в связи с задержанием участников экстремистского движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Сообщается, что следственные мероприятия начались сегодня ранним утром. Обыски проводили сотрудники департамента по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел при поддержке сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Уточняется, что задержанные накануне, 3 ноября, участники движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давать показания и в деле появились новые имена и адреса.

Также у задержанных были изъяты электронные носители, информация с которых, существенно пополнила доказательную базу.

В ходе сегодняшних обысков были изъята литература экстремистского содержания, одежда с националистической символикой, а также компьютеры, телефоны и другие электронные носители. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, ФСБ 3 ноября сообщила, что пресечена деятельность законспирированной ячейки экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в московском регионе. Спецслужбы установили, что 4−5 ноября члены движения планировали провести «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции».

При задержании экстремистов, у них были изъяты холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейля Молотова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экстремистское движение «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал Вячеслав Мальцев. Целью движения Мальцев назвал проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года.

Сам Мальцев успел сбежать во Францию в тот момент, когда против него было возбуждено уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».