Красноярск, 4 ноября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Порядка 73,5 тысяч человек и более 300 социально значимых объектов остались без электроснабжения в Красноярском крае из-за плохих погодных. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.

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Сообщается, что в отдельных районах Красноярского края наблюдаются неблагоприятные погодные условия — скорость ветра достигает 30 метров в секунду.

Из-за этого происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ.

В ночь на 4 ноября в Красноярском крае без электроснабжения остались 85,4 тыс. человек и 324 социально значимых объекта.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Сейчас без электроснабжения остаются около 73,5 тыс. человек в 120 населенных пунктах и 311 социально значимых объектов.

Нарушения электроснабжения зафиксированы Ермаковском, Шарыповском, Назаровском, Большеулуйском, Емельяновском, Березовском, Рыбинском, и Сухобузимском районах.