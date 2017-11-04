Вашингтон, 4 ноября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft совместно с Принстонским университетом (США, штат Нью-Джерси) подали в суд на администрацию США в связи с указом президента Дональда Трампа приостановке программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals). Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает Bloomberg.

Robert Scoble Microsoft

Сообщается, что иск подан в суд Вашингтона. Microsoft и Принстонский университет считают, что указ президента США о приостановке DACA является незаконным и противоречит конституции. Кроме того истцы считают, что приостановка DACA навредит американскому бизнесу.

Напомним, ранее власти 15 штатов США обратились в суд Восточного округа штата Нью-Йорк с требованием отменить указ Трампа о приостановке DACA, так как он, по их мнению, нарушает законные права иммигрантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа DACA была введена при предыдущем президенте США Бараке Обаме. Действие программы распространяется на иностранцев, которые находятся на американской территории нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Чтобы попасть под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда на территорию Соединенных Штатов и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года.

Трамп ещё в период своей предвыборной программы активно выступал за ограничение иммиграции в США и после победы на выборах предпринимает практические шаги в этом направлении. Однако каждый раз его действия в этом направлении сталкиваются с активным сопротивлением со стороны демократов и части республиканцев.