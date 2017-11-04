Москва, 13 апреля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России 13 апреля показало в своём Telegram-канале работу разведчиков группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, которые корректируют удары авиации и огонь артиллерии с использованием беспилотников.

Кадр из видео

«Военнослужащие группировки войск «Днепр» с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов авиации, реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника», — говорится в сообщении.

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Как предавало ИА Регнум, 10 апреля российское военное ведомство информировало, что расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» российской группировки войск «Днепр» уничтожил на правом (контролируемом Киевом) берегу Днепра в Херсонской области четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ.

Разведчики зафиксировали движение в окопах на передней линии на контролируемом ВСУ правом берегу реки, боевики готовились к ротации. При попытке приблизиться к левому берегу Днепра российские военные уничтожили пять лодок ВСУ.

Противник передвигался по реке в ночное время. В ходе операции потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ «Паладин», гаубицы M777, Д-20 и Д-30.