Мирная жительница получила ранение в ДНР в результате обстрела ВСУ
Донецк, 4 ноября, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка Трудовские на территории Донецкой Народной Республики (пригород столицы ДНР — Донецка) со стороны украинских силовиков ранение получила одна мирная жительница. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Naspravdi.info
ВСУ в АТО
Сообщается, что обстрел поселка Трудовские, находящегося в Петровском районе Донецка, был произведен со стороны Марьинки, которая находится под контролем Вооружённы сил Украины.
В результате обстрела пулевое ранение получила мирная жительница.
Напомним, 18 октября в результатет обстрела ВСУ в ДНР ранение получилил два мирных жителя.