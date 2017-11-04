Вашингтон, 4 ноября, 2017, 05:42 — ИА Регнум. В состав делегации президента США Дональда Трампа в Китай войдут порядка 40 глав американских корпораций, таких как General Electric и Honeywell International, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп едет в Китай

В числе тех представителей корпораций, которые отправятся в Китай — General Electric, Westinghouse Electric, Honeywell International, Qualcomm, Boeing и ряд других. Цель поездки — заключение китайско-американских торговых соглашений.

Напомним, визит Трампа в Китай состоится 8−10 ноября 2017 года. Телефонные переговоры на эту тему 3 ноября провели государственный советник Китая Ян Цзечи и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По словам Цзечи, американского лидера ждут в Пекине. Представители внешнеполитических ведомств договорились активизировать сотрудничество в связи с предстоящим событием.

Визит Трампа в Китай состоится в рамках длительного азиатского турне — с 5 по 14 ноября.

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