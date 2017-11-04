Вашингтон, 4 ноября, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Авиаудары по городу Эль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор, Сирия) привели к гибели более 25 человек, в том числе женщин и детей, сообщил журналистам Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Комментируя сообщения о последних событиях в Дейр-эз-Зоре, представитель ООН заявил, что в организации «обеспокоены» ходом процесса освобождения территории от террористов.

«Вчера (2 ноября) авиаудары по Маядину и окрестностям убили более 25 человек и привели к ранениям многих других, — заявил Дюжаррик. — Многие из них - женщины и дети».

В связи с этим представитель ООН счел нужным призвать действующие в Сирии силы «принять меры для защиты населения».

Напомним, Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии» (Лондон) сообщило, что над сирийским городом Дейр-эз-Зор, на территории которого в осаде террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) долгое время находился аэродром, установлен полный контроль со стороны Сирийской Арабской армии.

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Дамаск эти данные не подтвердил. Кроме того, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их склады и техника находятся в других городах и населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор.

Отметим, что провинция Дейр-эз-Зор разделена на три района: собственно Дейр-эз-Зор, Абу-Камаль (на границе с Ираком) и Эль-Маядин.

3 ноября официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ВКС РФ нанесли удар по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Абу-Кемаль. В результате террористы понесли большие потери.

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