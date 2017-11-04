Берлин, 4 ноября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) получит три спутника-шпиона, чтобы «прекратить зависимость» страны от получения разведданных других стран, передает Reuters.

Marshall80 Немецкая разведывательная спутниковая система SAR-Lupe

Согласно заявлению правительства Германии, благодаря группировке из трех спутников БНД сможет «быстро получать независимую информацию и оценивать угрозы», а «политические лица, принимающие решения, получат доступ к незамедлительной и достоверной информации».

«Мы не можем больше быть зависимыми в получении данных от третьих стран, покупать изображения на коммерческом рынке или запрашивать информацию у международных партнеров», — говорится в документе.

Сообщается, что выделение 400 млн на спутники-шпионы уже одобрено бюджетным комитетом бундестага.

Известно, что свои услуги по изготовлению спутников правительству ФРГ уже предложили Airbus, бременская компания OHB и Israel Aerospace Industries.

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