Берлин, 4 ноября, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Вызов наряда полиции города Бреттен (Баден-Вюртемберг, Германия) был сделан пенсионером, который обнаружил «бомбу», передает BBC News.

Pexels Цукини

Пожилой немец нашел в саду большой кабачок, приняв его за снаряд. Предмет лежал во дворе дома и, как выяснилось, весил пять килограмм.

«Длина овоща была около 40 сантиметров, и он действительно напоминал снаряд Второй мировой войны», — сказал прибывший на место ЧП сотрудник полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в городе Дюссельдорфе (Германия) во время строительных работ была найдена бомба времён Второй мировой войны. В результате эвакуированы восемь тысяч жителей.

Читайте подробнее: Эвакуация в Дюссельдорфе: строители нашли бомбу времён Второй мировой войны

А также: Два моста в Лондоне перекрыты из-за бомбы времён Второй мировой войны