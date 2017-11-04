Хельсинки, 4 ноября, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Подозреваемым в убийстве студента из Вьетнама, которое произошло 3 ноября в городе Миккели (Финляндия), является российский гражданин, передает MTV.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

По версии следствия, убийца — 20-летний гражданин России. Он несколько раз ударил вьетнамца ножом, от полученных ран студент скончался.

В ходе расследования выяснилось, что оба — и убийца и жертва — учились в одном университете. На какой почве произошел конфликт, не известно. Российский гражданин признал свою вину.

Кроме того, как полагает следствие, он ранил еще одного студента, который также был обнаружен на месте ЧП — в комнате студенческого общежития. Как сообщили в полиции, молодые люди были практически не знакомы.

Комментируя сообщение об убийстве, Юха Пауккунен, директор следственного отдела из департамента полиции Восточной Финляндии, заявил, что российское гражданство подозреваемого ничего не объясняет.

«Гражданство не является ни причиной, ни следствием», — сказал Пауккунен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября Окружной суд в Осло приговорил 17-летнего российского гражданина к девяти месяцам лишения свободы по статье «Незаконное владение огнестрельным оружием и др. с целью совершения тяжкого уголовно наказуемого деяния».