Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Организация объединенных наций сообщила о расследовании 31 нового случая сексуальной эксплуатации и сексуального насилия со стороны миротворцев и гражданского персонала организации, передает Associated Press.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что новые случаи были зафиксированы в Конго, Либерии, ЦАР, Мали, Южном Судане и на Гаити.

Большая часть обвинений в изнасилованиях относится к бойцам миротворческих миссий, однако расследуются также случаи сексуального насилия со стороны персонала Агентства ООН по беженцам (УВКБ ООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

При этом в 2016 году было зафиксировано 80 обвинений в сексуальной эксплуатации со стороны миротворцев ООН и 65 обвинений гражданского персонала организации.

Согласно заявлению, генеральный секретарь Антониу Гутерриш «разочарован и опечален тем, что эти действия продолжаются».

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