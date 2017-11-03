Иерусалим, 4 ноября, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Израильские военные выразили готовность открыто вмешаться в военный конфликт в Сирии после атаки террористов на деревню друзов на Голанских высотах, передает Associated Press.

Israel Defense Forces Израильская армия

Согласно сообщению официального спикера армии Израиля Ронена Манелиса, Израиль «готов помочь жителям деревни, предотвратить ущерб и оккупацию друзов».

По информации Израиля, в результате нападения террористов «Фронта Фатх аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне друзов Хадаре 15 человек были убиты и 45 ранены.

Депутат кнессета Израиля, друз по национальности Акрам Хассон заявил в эфире израильского ТВ, что в деревне погибли четверо его родственников.

Друзы являются арабской народностью, основная часть которой проживает в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле. В Израиле друзы, в отличие от многих палестинцев, имеют все гражданские права, служат в армии, избираются в кнессет и органы местного самоуправления.

На территории Сирии большинство друзов поддерживают правительство президента Башара Асада, многие друзы воюют против исламистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фатх аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).