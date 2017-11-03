Вашингтон, 4 ноября, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Ракетный удар по базе связанных с террористами боевиков в населенном пункте Бука (штат Пунтленд, Сомали) был нанесен американской авиацией, сообщает Associated Press.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США

Как уточнили источники из США, ракеты были пущены в два этапа с промежутком в несколько часов. Это была первая атака ВВС США по связанным с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевикам в Сомали.

Как полагают американские источники, в результате воздушной атаки должны быть уничтожены местные главари группировки.

По данным газеты The Independent, авиаудары были нанесены по позициям группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Сомали как единое государство перестало существовать после гражданской войны, начавшейся в 1988 году. Сейчас правительственные войска и ВС миссии Африканского союза ведут войну против «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теракты группировки продолжаются. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в результате взрыва у здания дипмиссии Катара в Могадишо погибло более 270 человек, порядка 300 были ранены. 29 октября при взрывах в сомалийской столице погибли по меньшей мере 23 человека и более 30 человек получили ранения.