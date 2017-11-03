Мехико, 4 ноября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявили об обнаружении крупного месторождения нефти и газа на территории страны, передаёт 3 ноября El Sol de Mexico.

Pemex.com Месторождение нефти и газа в бассейне Веракруса, Мексика

Как заявил глава государства, речь идёт «самом значимом» месторождении из тех, что было обнаружены на материке за последние 15 лет.

По его словам, нефть была найдена государственной нефтегазовой компанией Pemex в районе Косамалоапан в штате Веракрус. Объём месторождения оценивается приблизительно в 1,5 млрд баррелей.

Энрике Пенья Ньето подчеркнул, что месторождение располагается недалеко от районов, где уже имеется инфраструктуры компании, что, по его словам, в значительной мере «облегчит дело».

«Добыча там может начаться в относительно скором времени», — сказал президент Мексики.

Отметим, что на сегодняшний день добыча нефти компанией Pemex находится на самом низком уровне более чем за два последних десятилетия. Компания добывает порядка 1,7 млн баррелей в сутки.