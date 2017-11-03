Москва, 3 ноября, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Борис Грызлов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который призвал украинских военных не расслабляться и быть готовыми в любой момент вернуть ракетные войска и артиллерию на линию фронта в Донбассе.

Gryzlov.ru Борис Грызлов

Напомним, ранее Порошенко заявил, что украинские ракетные войска и артиллерия в любой момент должны быть готовы вернуться в Донбасс на линию фронта.

Порошенко: Ракетные войска Украины должны быть готовы вернуться в Донбасс

В Донбассе уже призвали мировое сообщество обратить внимание на это воинственное заявление Порошенко, которое лишний раз свидетельствует, что Киев рассматривает только один вариант решения конфликта в Донбассе — военный.

Также Порошенко совершенно недвусмысленно высказался в том ключе, что если бы у него была возможность, он бы не раздумывая применил фронтовую авиацию против Донецкой и Луганской Народных Республик и обратил бы оба государства в руины, но это мешают сделать мощные силы ПВО ДНР и ЛНР.

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Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию конфликта на Укриане Борис Грызлов прокомментировал воинственные заявления Порошенко.

«Прежде всего, заявление Петра Порошенко будет воспринято жителями с обеих сторон линии соприкосновения как угроза их безопасности <…> Его слова о готовности вернуть артиллерийские и ракетные системы вооружения не могут не тревожить», — сказал Грызлов.