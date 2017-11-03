Уфа, 3 ноября, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Пока политологи и политики выясняют, насколько востребован День народного единства, уфимцам придется выбирать одно из нескольких мероприятий. В 2017 году праздник пройдет скромнее, но спектр мероприятий достаточно широк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

В этом году городские и республиканские власти в последнюю минуту определились с форматом и временем проведения центрального события Дня народного единства. В октябре Ассамблеей народов РБ сообщалось, что республиканский праздник, посвященный этому дню, будут отмечать 4 ноября в 15 часов в Государственном концертном зале (ГКЗ) «Башкортостан». И только в начале месяца стало известно, что 4 ноября пройдет митинг-концерт «В единстве — наша сила!», но состоится он не внутри ГКЗ, а на площади перед ним. В акции примут участие национально-культурные объединения, общественные организации, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы республики. Начало мероприятия — в 11 часов.

С 10 до 13 часов на площади перед ГКЗ «Башкортостан» для уфимцев и гостей города будет работать выставка-ярмарка ремесленного и прикладного искусства, также здесь развернутся экспозиции историко-культурных и национально-культурных центров республики.

«Опять, как в прошлом году. Тогда холод был ужасный. И были сведения, что участники по разнарядке собирались. Очень жаль, что не внутри ГКЗ люди бы в тепле находились. Всё как всегда», — выражают свое мнение критично настроенные горожане. О «ненужности», «искусственности», «одинаковости» праздника привычно рассуждают пользователи соцсетей, им привычно возражают оппоненты.

Как это было раньше

Однако некоторые различия в праздновании Дня народного единства наблюдаются. В годы правления Муртазы Рахимова праздник властями почти игнорировался, так как главным праздником региона считался 11 октября, День республики.

В 2010-м, в первый год руководства республикой, патриотично настроенных уфимцев удивило отсутствие поздравление жителей Башкирии от ее главы. Свой митинг провели в этот день сторонники ЛДПР.

Но чем дальше, тем заметнее праздновалось 4 ноября. В 2013 году 4 ноября в Уфе прошел массовый так называемый Русский Марш, власти разрешили уфимцам пройти по улице Первомайской от ДК Машиностроителей до ДК Химик. В 2014 году 4 ноября Русский Марш был разрешен только в отдаленном районе, но из-за задержания его организаторов прошел в виде народного схода. В этот же день состоялся митинг у Городского дворца культуры.

2015 год преподнес ряд сюрпризов. Вместо массового общегородского митинга, традиционно проводимого 4 ноября, состоялся «костюмированный марш-парад». Одним из немногих мероприятий, проводимых по «инициативе снизу», стал митинг-концерт, организованный уфимским отделением Национально-освободительного движения (НОД). Городские власти не согласовали проведение митинга 4 ноября, поэтому акция прошла вечером 3 ноября «в полной темноте».

В 2016 году, запомнившимся ранними морозами митинг прошёл у ГКЗ. В это же году на 4 ноября мэрия не разрешила проводить автопробег нескольким партиям и движениям.

Доводы за искусственность

В 2017 году также ожидается ряд особенностей. По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, неактуальность «празднования «искусственного» праздника 4 ноября, в этом году проявляется наиболее отчетливо».

«На фоне событий столетней давности (октябрьская революция) сам формат дня согласия и примирения кажется суррогатным. В контексте того, что национальные башкирские организации проявляли нынешней осенью в республике протестную активность и политизировали вопросы изучения башкирского языка, существует риск активизации и русских националистов именно 4−5 ноября. Однако, полагаю, что этого не произойдет, тем более, что по имеющимся у меня социологическим замерам, представители русского этноса в Башкирии в большинстве своем поддерживают действующую в республике власть», — считает политолог.

Симпатизирующие коммунистам общественники видят в праздновании 4 ноября замену 7 ноября, отдельные русские активисты уверены, что «единство русского народа, защищается в боях на Донбассе, а не размахиванием имперок. Кроме того, по мнению активистов, «к этому дню выдвигаются нелепые лозунги про «Русскую республику», в создании которой нет никакой необходимости, и которая только раздробляет и принижает русских» а на Русских маршах в отдельных городах России ведется проповедь майдана».

Аргументы за нужность

С такой оценкой не согласны многие. «4 ноября уж никак не более искусственный праздник, чем многие другие. 1 мая и 8 марта введены в память зарубежных демонстраций трудящихся. 23 февраля вообще ничего не происходило значимого. Новый год введен декретом большевиков, а до того указом Петра. Так что на общем фоне 4 Ноября вполне себе имеет свой смысл — это день освобождения от оккупантов, и важный для русских людей день иконы Казанской Божией Матери. Уж по крайней мере он ничем не хуже даты начала братоубийственной бойни 7 ноября», — утверждает русский общественник Константин Кузнецов.

Политолог Дмитрий Казанцев отметил, что День народного единства символизирует солидарность всех этносов и политических сил России перед любыми невзгодами и трудностями.

«4 ноября исторически является знаковым не только для страны в целом, но и Башкирии как полиэтнического региона. В республике проживают представители более 150 национальностей и 13 этнических групп, следовательно, этот день напоминает им о дружбе народов и их гражданской активности, направленной на созидание и защиту интересов многонационального российского государства. Поэтому в республике празднование общероссийского события отличается богатой межнациональной палитрой, фактически 4 ноября в Башкирии — это еще и фестиваль этнокультур. Так многие представители национально-культурных центров региона выходят в своих национальных костюмах, среди них и туркмены, и грузины, и марийцы и многие другие этнические объедения. Полагаю, что сегодня мы наблюдаем сохранение посткрымского консенсуса, солидарности общества, а торжественная дата носит объединительный характер, что свидетельствует о важности национальных интересов российского государства для всех без исключения народов нашей страны», — подчеркнул эксперт.

Этнолог Ильдар Габдрафиков отмечает, что 4 ноября надо праздновать, но нельзя отмечать формально.

«Надо находить такие приемы, чтобы этот праздник стал одинаково близким всем слоям общества, представителям всех возрастов, национальностей и религий. Не стоит делать из 4 ноября альтернативу 7 ноября. Думаю, что 7 ноября также мог бы быть памятным днем для нашего Отечества, особенно для старшего поколения, да и молодежь должна знать эту дату. Согласен, что пока 4 ноября не стал для россиян таким же любимым и долгожданным праздником, как, например, 9 мая или 8 марта. Тем не менее, есть уверенность, что в будущем эта дата займет свое достойное место в календаре праздников России. Он нужен нашей стране, т.к. по своей сути призван сплачивать людей разного социального, национального, конфессионального происхождения», — считает ученый.

На недопустимости выделения какой-либо одной из наций при праздновании Дня народного единства настаивает и бывший лидер Всемирного курултая башкир, общественный деятель Азамат Галин: «Мы разные, но мы — одно целое. Это нужно помнить, в нашей разности, непохожести — преимущество России. Этот праздник нужен, но сначала руководство России само должно в полной мере осмыслить этот праздник. Власть должна объяснять всем своим гражданам необходимость нашего государства показывать, чем оно сильно. И не важно, какого цвета обложка твоего паспорта, если ты понимаешь важность России как государства для сохранения и процветания твоего народа».

По традиции, в участии в митинге, посвященном Дню народного единства, примут представители бывших союзных республик.

«4 ноября, День народного единства, является праздником и для нас, туркмен, проживающих на территории России. Это естественно. Мы с удовольствием покажем уфимцам наши национальные костюмы, то же самое сделают и представители других национальных центров. Так мы знакомимся друг с другом, так укрепляется дружба, взаимопонимание и взаимоуважение, скрепленные нашим общим прошлым и будущим», — поделился руководитель Туркменского центра национальной культуры РБ Сапармурат Шанглиев. .

Другое 4 ноября

Для тех, кто по каким-то причинам, многим понятным, не желает присутствовать митинге, есть возможность принять участие в других мероприятиях.

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства, в Уфе состоится городской крестный ход. Уфимцы и гости города могут присоединиться к нему у Покровского храма в 11 часов. Ряд мероприятий запланирован в парках города.

В этот же день начнется значимое культурное событие года — Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры. Одной из основных тем акции станет День народного единства. Учреждения культуры и искусства представят массовые мероприятия, посвященные истории праздника, единству Башкирии и России в истории и современности.

Однако, согласно проведенному опросу, часть жителей республики предпочтет остаться дома или поедет за город. 3 ноября некоторые из них даже не помнили, какой завтра праздник.