Вашингтон, 3 ноября, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен с 6 по 10 ноября посетить целый ряд европейских стран, сообщает 3 ноября пресс-служба американского военного ведомства.

U.S. Department of Defense Джеймс Мэттис

Пресс-служба Пентагона заявляет, что главной целью этого турне является обсуждение вопросов сотрудничества и взаимодействия в сфере борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В списке стран, которые намерен посетить Мэттис, значатся не только Великобритания и Германия, но и Норвегия, Исландия, Швеция, Дания, Финляндия, Голландия и Польша, а также прибалтийские страны.

Каким образом большинство из 12 перечисленных стран могут участвовать в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пресс-служба Пентагона не уточняет.

«Министр Мэттис начнёт свою работу со встречи с Северной группой — многосторонним форумом из 12 стран, в том числе пяти стран Северной Европы (Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия), трёх стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Германии, Нидерландов, Польши и Великобритании 6−7 ноября», — сообщили в Пентагоне.

Затем, 8 и 9 ноября Джеймс Мэттис планирует участвовать на встрече министров обороны стран НАТО и на встрече министров стран, числящихся в коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Финальной точкой турне главы Пентагона станет 10 ноября Великобритания, где он встретится с британским военным министром Гэвином Уильямсоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что военные США усилят удары по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а террористы дорого заплатят за каждую атаку на США.