Москва, 3 ноября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты по запросу Генпрокуратуры России экстрадировали российскую гражданку, обвиняемую в мошенничестве с недвижимостью в Москве. Об этом 3 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Oregon Department of Transportation Под арестом

Запрос о выдаче российская сторона подавала в октябре 2016 года, после того, как подозреваемая, объявленная в розыск по линии Интерпола, была задержана на территории ОЭА.

По версии российских следователей, Светлана Т., вступив сговор с неустановленными на данный момент лицами, представила в управление Росреестра по Москве поддельные документы для государственной регистрации перехода права собственности на нежилые помещения.

После регистрации документов в январе-марте 2014 года женщина незаконно завладела помещениями на улицах Арбат, Кузнецкий мост и Тверская, общей стоимостью около 1 млрд рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

В декабре 2015 года по поручению подозреваемая была объявлена в розыск на территории государств-членов Интерпола с целью её ареста и выдачи российским властям, а в сентября 2016 года она была задержана на территории ОАЭ.

«Сегодня по поручению Генеральной прокуратуры России в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Т. будет доставлена в Москву», — сообщили в ведомстве.