Осло, 3 ноября, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Норвегии получили первые американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35А, сообщает 3 ноября официальный аккаунт норвежских ВВС в Facebook.

U.S. Department of Defense F-35A

Первые три истребителя для ВВС Норвегии прибыли из США на авиабазу Орланд. Самолеты войдут в состав 338-й эскадрильи 138-го авиакрыла ВВС Норвегии, которое сейчас укомплектовано американскими истребителями F-16A MLU 1970-х — начала 1980-х годов выпуска.

Сообщается, что ВВС Норвегии должны получить из США в общей сложности 45 истребителей F-35A.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой малозаметный истребитель F-35 создан в США корпорацией Lockheed Martin при участии целого ряда зарубежных стран. Самолет считается самым дорогим летательным аппаратом в мире и производится для ВВС США и их союзников в трех вариантах.

Кроме базового варианта истребителя пятого поколения, выпускается истребитель F-35B короткого взлета и вертикальной посадки для корпуса морской пехоты США и палубной авиации других стран, а также F-35C — палубный истребитель для катапультного взлета, производящийся для ВМС США.

Многоцелевой малозаметный истребитель F-35 позиционируется как боевой самолет пятого поколения невидимый для радаров противника.