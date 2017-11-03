Киев, 3 ноября, 2017, 21:11 — ИА Регнум. На Украине правоохранительные органы расследуют причастность президента Украины Петра Порошенко к финансовым махинациям во время проведения тендеров на закупку военной техники. Так, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) расследуют дело о закупке Госпогранслужбой по завышенным ценам бронемашин «Тритон», которые были произведены заводом «Кузница» на Рыбальском (ранее назывался «Ленинская Кузня»). Согласно открытым источникам, предприятие принадлежит президенту Порошенко и одному из его ближайших соратников, народному депутату от «Блока Петра Порошенко» Игорю Кононенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

По данным Государственного реестра судебных решений, еще 18 октября Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам завода.

Следствие установило, что в ноябре 2015 г. воинская часть № 1498 подписала два договора с заводом на общую сумму 2,2 млн долл. В рамках договора в декабре 2015 года и марте 2016 года завод передал четыре бронемашины «Тритон». В материалах суда отмечается, что согласно распоряжению Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единиц «боевых дистанционных модулей» общей стоимостью 161,5 млн грн. (5,9 млн долл.).

«То есть стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен (174 тыс долл. — ред.). Однако фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой «Тритон-0103» составила 14,876 млн грн. (552 тыс долл. — ред.)», — говорится в судебном решении, пишет издание «Лига».

Кроме того, установлено, что принятие решения руководством ГПС Украины по закупке указанной специальной техники до введения ее в эксплуатацию является нарушением постановления Кабмина от 25 февраля 2015 года №345 о поставках вооружения и военной техники в особый период и на время «АТО». Купленная техника в 2016 году по назначению не использовалась. В НАБУ сообщили, что бронемашины «Тритон» в принципе не могли выполнять функции, которые рассчитывала ГПС, покупая машины, чтобы использовать их в ходе охраны государственной границы.

Расследование уголовного производства о закупке по завышенной цене бронемашин у завода «Кузня на Рыбальском» сейчас находится на начальной стадии, и какие-то выводы озвучивать очень рано, заявил сегодня, 3 ноября, глава НАБУ Артем Сытник.

«Не могу пояснить, что там происходит, поскольку идет расследование, оно на начальной стадии. Нельзя делать выводы, не проведя расследования», — сказал Сытник на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия в коррупции.

Украинские эксперты уверены, что расследование в отношении бизнеса президента Порошенко говорит о готовности США «зачистить» украинскую верхушку. В частности, член украинской партии «Основа» Владимир Полочанинов не исключает, что вопрос замены Порошенко обсуждается на встречах помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.

«В США поехал каток по олигархам и главному из них — Порошенко. НАБУ включили не случайно. Снаряды ложатся всё ближе и ближе, и за полтора года они не смогут не попасть в цель. Будет досрочная смена власти в Украине, и это уже не вопрос. Вопрос, на кого теперь поставит вашингтонский обком? Возможно, Сурков с Уокером обсуждали не только Донбасс, и ставка будет на двоих общая? Посмотрим. Важно понимать одно: американцы могут с нами или вместо нас зачистить все это кодло, разворовывающее нашу страну уже более двух десятилетий, но они не смогут вместо нас или за нас построить успешную и суверенную Украину», — заявил Полочанинов, пишет Politeka.

В свою очередь, украинский политолог Дмитрий Джангиров считает, что президент Порошенко может переложить всю вину на «слепой» траст Ротшильдов в случае, если суд признает факт коррупции при продаже бронемашин.

Эксперт, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что Вашингтон «рубит Порошенко схемы воровства на войне».

«НАБУ по указанию американцев начали «копать» под завод Порошенко «Ленинская кузня» за поставки Госпогранслужбе бронемашин «Тритон» по завышенным ценам. Во-первых, это красиво… Во-вторых, Вашингтон начал потихоньку «рубить» Порошенко схемы воровства на войне», — комментирует политолог.

Юрист, бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов иронизирует:

«Конечно, это удобно, когда твоя фракция голосует за государственный бюджет, который ты сам же и подписываешь, а потом твой министр финансов перечисляет деньги на твой же личный завод, на котором государственные деньги превращаются в личные и направляются мимо украинского бюджета в твои же панамские офшоры… Многие видят в этом коррупцию. Я же вижу в этом ещё и прямую экономическую заинтересованность продолжать в своей стране войну и убивать своих граждан…».

Напомним, в августе 2017 года украинский суд предоставил НАБУ доступ с возможностью изъять оригиналы документов Государственной пограничной службы о закупке бронемашин «Тритон-0103» у завода «Ленинская кузница». Государственная пограничная служба, выполняя работы по координации обустройства российско-украинской границы, прилегающей к зоне «АТО» и Крыму, в ноябре 2015 подписала два договора с заводом «Ленинская кузница» на 59,5 млн грн. (2,2 млн долл.). Ранее, 8 августа, силовики НАБУ задержали шесть человек, причастных к хищению средств в ходе реализации проекта «Стена».

Как сообщалось, после вступления в должность президента Порошенко нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации «Рошен» в независимый «слепой» траст.

«Что предусматривает этот траст? Первое: на все время моей каденции как президента ни я, ни никто другой не может этот траст разорвать. Второе: по этому договору ни одна моя подпись, ни одно мое указание не имеют никакой юридической силы», — рассказал Порошенко.

В апреле 2016 года Rothschild Trust подтвердил информацию о том, что стал доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению кондитерской корпорацией Порошенко «Рошен».