Саранск, 3 ноября, 2017, 21:10 — ИА Регнум. В преддверии Дня народного единства образовательные учреждения Мордовии провели ряд мероприятий, посвященных празднику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала методист министерства образования республики Светлана Кугута. В частности, акции и флешмобы прошли в Саранском электро-механическом колледже (СЭМК), Ичалковском педагогическом колледже (ИПК) и Большеигнатовской средней школе.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

«Так, студенческий совет СЭМК под руководством завуча по воспитательной работе провел флешмоб «Люди сильны друг другом», в котором приняли участие студенты 1−2 курсов. В группах колледжа прошли классные часы, посвященные истории праздника, тематике межнационального и межрелигиозного мира и согласия в современной России. Завтра студенты колледжа примут участие в митинге, который пройдет в Саранске», — сообщила представитель министерства.

В педагогическом колледже в поселке Ичалки в течение недели проходил фотоконкурс «Я люблю свою страну». В конкурсе могли участвовать любые фотографии, которые отражают идею патриотизма, единства и красоту Родины. Сегодня подведены результаты конкурса. В группах колледжа провели классные часы, студентов учебного заведения выходили на улицы поселка и рассказывали об истории возникновения праздника Дня народного единства, чему он посвящен и также делали фотографии. Работы-победители фотоконкурса в дальнейшем планируется опубликовать на официальном сайте колледжа.

«В последнюю учебную неделю первой четверти в Большеигнатовской средней школе проводились тематические классные часы. Методические разработки по проведению этих классных часов разработал наш институт образования. Сегодня в школе провели презентацию «Мы вместе, мы едины». Собрались учащиеся 10−11 классов школы. Презентация проходила в форме концерта во всех жанрах творчества, — отметила методист. — На нем представители мордовских национальностей — мокша и эрьзя, а также русские и татары представили свою культуры, особенности, некоторые национальные традиции. Также гости мероприятия просмотрели презентацию на тему сбора многонационального ополчения Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году. И завтра школьники уже примут участие в районном празднике».

В Саранске 4 ноября планируется обширная праздничная программа. В 7.45 мск, в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова начнется божественная литургия, в 9.45 — благодарственный молебен. На площади Дружбы народов в 11.00 мск состоится торжественная церемония возложения цветов к монументу «Навеки с Россией», в которой примут участие руководители республики, представители общественных организаций, национально-культурных автономий и духовенства.

Затем горожане смогут принять участие в митинге-концерте «Мы едины», в рамках которого выступят творческие коллективы республики.

В течение всего дня будет работать полевая кухня с горячим чаем и кашей.

Праздничные мероприятия 4 ноября пройдут также во всех муниципальных районах Мордовии.