Индия, 3 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Жительница индийского города Гургаон подала в суд на застройщика элитного жилья — компанию Homestead и участвовавшую в её рекламе российскую теннисистку Марию Шарапову, передаёт Times of India.

Tourism Victoria Мария Шарапова

В своём иске 44-летняя Бавана Агарвал указывает, что заключившая в 2012 году спонсорский контракт с Марией Шараповой компания обещала возвести во втором по величине городе в штате Харьяна комплекс с развлекательной и спортивной инфраструктурой под названием Ballet by Sharapova.

Как отмечается, строительство комплекса должно было завершиться к 2016 году, однако до сегодняшнего дня оно так и не было начато.

Сообщается, что российская спортсменка в 2012—2013 годах выступала лицом рекламной кампании проекта и даже посещала в Индию, где встречалась с потенциальными покупателями.

Агарвал утверждает, что именно имя Шараповой и её участие в рекламе побудили её вложить средства в проект. Теперь женщина требует привлечь экс-первую ракетку мира к суду в качестве соответчика по делу о мошенничестве.

По информации агентства, индийские следователи уже приняли дело к рассмотрению.