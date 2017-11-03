Боровск, Калужская область, 3 ноября, 2017, 20:49 — ИА Регнум. В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и Moschanko Investment Group — 2000 (MIG) в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству тематического семейного парка «Волшебный мир России» на территории Боровского района Калужской области. Об этом 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном кабинете министров.

Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии подписания соглашения о сотрудничестве

Подписи под документом поставили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент корпорации MIG-2000 Геннадий Мошкович.

«Это уникальный проект, символизирующий российские национальные традиции, ее историю и культуру», — отметил Геннадий Мошкович по окончании церемонии подписания соглашения.

Ранее он заявил, что восхищается интеллектуальными способностями российских детей и желанием родителей заниматься их развитием.

«Именно поэтому я горжусь не только своим участием в разработке проекта парка семейного отдыха «Волшебный мир России», но также и участием в разработке проекта тематического парка развлечений «Мир без границ» для детей с ограниченными возможностями. Я давно мечтал об этом», — подчеркнул Мошкович.

Пресс-служба правительства Калужской области Подписание соглашения о сотрудничестве

Анатолий Артамонов подтвердил, что руководство Калужской области будет способствовать созданию необходимых условий для оперативной реализации данного проекта.

«Мы планируем ставить перед правительством Российской Федерации вопрос о создании на этой площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа», — заявил глава Калужского региона.

Парк расположится на площади более 200 га в Боровском районе Калужской области. Прогнозируемый объем инвестиций в проект составит более 116 млрд рублей. Строительство начнется в 2018 году. Его основной этап завершится к 2024 году. По предварительным оценкам, ежегодно парк будут посещать 10−12 млн человек.

Планируется, что «Волшебный мир России» станет уникальным парком-курортом. Его тематическая концепция разработана при участии отечественных специалистов. Парк будет состоять из 12 тематических территорий. В их числе — «Наша Россия» (интерактивные путешествия в страну сказок; полеты в космос на базе технологий 3D, 4D, 5D; путешествия по следам русских первооткрывателей), «Мир без границ» и так далее.

Инициатор и девелопер проекта — корпорация Moschanko Investment Group — 2000 (штаб-квартира компании расположена в Лос-Анжелесе, США). Корпорация объединяет компании, специализирующиеся на создании, разработке, проектировании, строительстве, эксплуатации и финансировании мировых парков.

Пресс-служба правительства Калужской области Макет будущего парка «Волшебный мир России»

Напомним, в 2016 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов представил проект «Волшебный мир России» президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который поддержал идею.

Тем не менее, отметим, как заявил 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM экономист Владимир Житов, Мошкович уже был известен в России по реализации неких девелоперских проектов, результативность которых вызывает сомнения. Так, Житов считает, что целью инвестора может быть лишь получение 250 гектаров дорогой земли на границе с Московской областью, вместе с соответствующей инфраструктурой.

«Экономика этого проекта вызывает очень большие вопросы, хотя идея красивая и действительно таких объектов в России нет. Впрочем, для проверки Мошковичу надо было сначала поручить построить Дворец спорта в Калуге на месте старого стадиона. Пусть покажет свою состоятельность», — предложил Владимир Житов.