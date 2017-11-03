Москва, 3 ноября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Сергей Полонский планирует вернуть в IT-индустрию бренд Mirox, построить город будущего и создать дополненную реальность, которая принесет ему $1 трлн. Об этом бизнесмен заявил 3 ноября на форуме высоких технологий Russian Internet Week в Москве.

Dinozaurus Сергей Полонский

В ходе мероприятия Полонский представил свой новый проект дополнительной реальности «X», который, по словам бизнесмена, принесет ему $1 трлн.

На вопрос об источниках финансирования нового проекта Полонский ответил, что поступления идут от проекта башни «Федерация» в Москва-сити.

Бизнесмен также планирует вернуться в строительный бизнес. По его словам, он начал проектировать город будущего поколения еще в Камбодже, где прятался от обвинения по уголовному делу. Он хочет построить новый город, насыщенный технологиями. Полонский с сожалением отметил, что отмена долевого строительства, на котором бизнесмен заработал миллиарды рублей, может увеличить себестоимость строительства города нового поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2013 году Сергею Полонскому заочно было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение чужого имущества с причинением материального ущерба в особо крупном размере»). Он подозревался в участии в аферах со строительством жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Компания бизнесмена получила от вкладчиков 5,7 млрд рублей, но заморозила строительство и не выполнила своих обязательств. Позже бизнесмену было предъявлено еще одно обвинение, связанное с хищением 150 млн рублей, поступивших от вкладчиков при реализации проекта «Рублевская Ривьера».

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Полонский скрывался от правосудия в Камбодже, но из-за разгульного образа жизни у него возникли проблемы с местными властями, и он был депортирован в Россию 17 мая 2015 года и заключен под стражу.

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12 июля 2017 года после вынесения обвинительного приговора по вышеуказанному делу Полонского освободили в зале суда из-за истечения срока давности уголовной ответственности.

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