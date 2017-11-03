Кишинёв, 3 ноября, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев и вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Георгий Бэлан 3 ноября подписали протокольное решение об открытии моста через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, церемония подписания состоялась в кишиневском офисе миссии ОБСЕ в Молдавии в присутствии главы миссии Майкла Скэнлана, который назвал это решение «историческим».

Приднестровье. 1992

По настоянию приднестровской стороны в документ был включен пункт о гарантиях неиспользования моста в военных целях. Игнатьев подчеркнул, что мост открыт по инициативе приднестровской стороны, и выразил надежду, что в ближайшее время будут решены и другие проблемы транспортной сферы, в частности о международном признании автомобилей с приднестровской регистрацией.

Бэлан сообщил, что открытие движения по мосту запланировано на 20 ноября. До этого необходимо проверить техническую готовность моста и подготовить его к вводу в эксплуатацию.

Договоренность об открытии моста также станет основанием для проведения очередной встречи в формате «5+2». Ожидается, что переговорный раунд пройдет до конца ноября.

Мост через Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок был взорван в ходе агрессии Молдавии против ПМР в 1992 году. В начале 2000-х годов мост был восстановлен при поддержке международных партнеров, однако движение по нему так и не было открыто. Переговоры об открытии моста шли на протяжении многих лет.

ИА REGNUM напоминает, что последняя встреча в формате «5+2» прошла в июне 2016 года при председательстве в ОБСЕ Германии. Австрийское председательство в ОБСЕ в 2017 году уже расценено как провальное с точки зрения процесса молдавско-приднестровского урегулирования.

Вместе с тем в конце октября участники переговорного процесса заявили, что очередная встреча в формате «5+2» состоится до конца ноября. Встреча, как ожидается, пройдет в рамках подготовки к министерской встрече ОБСЕ в Вене, и на ней «будет обновлена повестка дня переговоров».

Главным достижением, с которым стороны выйдут на переговоры, станет открытие моста через Днестр у села Бычок. Молдавский премьер Павел Филип отметил, что прогресс также был достигнут в вопросе апостилирования приднестровских дипломов об образовании. Продолжают обсуждаться и такие темы, как регистрация приднестровских автомобилей, обеспечение телефонной связи между Молдавией и ПМР, а также железнодорожные перевозки через ПМР.

Для Молдавии «приоритетами» остаются давно решенные вопросы, связанные с функционированием румынских школ в ПМР и доступом молдавских фермеров к сельскохозяйственным участкам на территории ПМР. В повестке также остается вопрос свободного передвижения людей, товаров и услуг между двумя берегами Днестра.