Оренбург, 3 ноября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. В Оренбурге завершил свою двухдневную работу международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». На итоговом пленарном заседании губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил, что регион сегодня является центром евразийских интеграционных процессов, и все векторы евразийской интеграции являются главными темами социально-экономического развития Оренбуржья. И рабочие мероприятия форума «Оренбуржье — Сердце Евразии» в очередной раз доказали это, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре форума.

Orenburg-gov.ru Выступление Юрия Берга на итоговом пленарном засседании международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии»

«Каждый раз мы черпаем из этих встреч много новых идей, мы учимся у вас и стремимся вам соответствовать, чтобы постоянно подтверждать ваше доверие и заинтересованность в дальнейших совместных проектах. Спасибо, что вы с нами!» — поблагодарил Юрий Берг участников форума.

Губернатор подчеркнул, что в современных условиях, когда надо фокусироваться на приоритетах и жестко концентрировать ресурсы, есть такие направления взаимодействия, в которых Оренбуржье может быть особенно полезным евразийским партнерам.

Среди ведущих направлений Юрий Берг назвал работу в сфере экологии, аграрного сектора, транспортной логистики, так называемой цифровой экономики, а также развитие человеческого капитала, посредством внедрения современных образовательных и конкурсных программ.

Формирование образованного, склонного к саморазвитию, целеустремленного человека, полноценного члена общества Юрий Берг назвал государственной задачей:

«Для этого созданы десятки социальных институтов, деятельность которых нуждается в совершенствовании. Но надо создавать и новые инструменты, чтобы потребность думать, развиваться, расти, моделировать свое будущее была постоянной! Два года назад мы запустили уникальный проект «Бизнес-класс», где молодые предприниматели конкурируют бизнес-идеями за награду в 10 миллионов рублей. В прошлом (2016) году, по решению акима Актюбинской области, проект расширил границы и стал международным».

В 2017 году на конкурс было подано более тысячи заявок молодых предпринимателей Оренбургской и Актюбинской областей.

«Мы — регионы-соседи, значит, должны всегда тесно работать в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. И я хочу поблагодарить губернатора Юрия Александровича Берга за то, что в этом году в уникальном детском центре «Солнечная страна» в Тюльганском районе Оренбургской области отдохнули 100 актюбинских детей. Еще одним примером сотрудничества стал конкурс «Бизнес-класс». Впервые в России и Казахстане родился совместный проект, объединивший бизнес-сообщества Оренбуржья и Актюбинской области. Я считаю это правильным, потому что только в результате совместной работы рождаются действительно нужные и отвечающие требованиям времени проекты», — сказал аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Главные награды конкурса «Бизнес-класс» разыграли две российско-казахстанских сборных, в составе которых выступали предприниматели. Сборная, которая стала обладателем главного приза — 10 миллионов рублей и 55 миллионов тенге — объединила компанию «Забор 56 Оренбург» и актюбинскую кондитерскую «Ваниль».

Также на пленарном заседании подвели итоги конкурса инвестпроектов муниципалитетов Оренбургской области.

Победителя представила вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон:

«Инвестиционный проект, разработанный муниципальным образованием город Бузулук, предусматривает реконструкцию здания под размещение современной арт-галереи «Победа». Закономерно, что победа досталась сегодня городу за хорошо проработанный инвестпроект, в котором указаны все этапы реализации и источники финансирования, инвесторы и соинвесторы. Участвуя в конкурсе, муниципалитет планировал получить из областного бюджета 1 миллион рублей. Но решением комиссии под председательством губернатора Оренбургской области Бузулук на реализацию важного для города и горожан проекта получает пять миллионов рублей!».

В конкурсе выставочных экспозиций муниципалитетов, итоги которого огласили на пленарном заседании, лауреатами признаны Октябрьский, Оренбургский, Сакмарский, Ташлинский, Тюльганский районы, город Орск и Ясненский городской округ. Каждая территория в качестве приза получила сертификаты на 500 тысяч рублей.

Вручая награды, вице-губернатор Наталья Левинсон отметила:

«Седьмой год мы проводим конкурс выставочных павильонов муниципальных образований и отмечаем, как изменился подход к презентациям. Вы научились позиционировать свои территории, а это немаловажно для развития муниципалитетов и привлечения инвесторов».

Кроме того, на пленарном заседании была проведена презентация возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП (https://smbn.ru), которую вместе с генеральным директором АО «Корпорация МСП» Александром Браверманом провёл оренбургский предприниматель, руководитель консалтинговой компании «Кавикс» Андрей Крюков. Представленный ресурс рассчитан и на владельцев бизнеса, и на тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью портала Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

«Учитывая, что в рамках Евразийского экономического сообщества границы размыты и бизнес сам выбирает геолокацию, рассчитываю, что в будущем Бизнес-навигатор будет сформирован для всех стран Евразийского экономического Союза», — выразил надежду Юрий Берг.

Также на итоговом мероприятии форума назвали лучшие проекты I Mеждународного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии». Председатель совета межрегиональной туристической ассоциации «Приволжье» Сергей Кривцов наградил победителей. Ими стали проекты регионов России: «Курорт Красноусольск», «Экспедиция 2017», «The best place for adventures», «Детский рыболовный фестиваль «В гостях у карпа», «Нижне-Архызские храмы», «Духовно-культурный кремль «Богатырская слобода».

На конкурсе фотографий «Моя Евразия» победителем в номинации «Лучшие места Евразии» стала работа «Карагай-Покровка» Павла Сагайдака из Орска, в номинации «Лица Евразии» — работа «Железная леди» Олега Константинова из Майкопа, в номинации «События Евразии» победила работа Аркадия Кирноса «Рука помощи» из Майкопа.