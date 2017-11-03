Москва, 3 ноября, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила запрос в американскую интернет-компанию Google по поводу обращения Федерального агентства новостей (ФАН) о прекращении трансляции новостей агентства в новостном агрегаторе Google.News. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Keng Susumpow Офис компании Google

«Роскомнадзор выразил Google свою обеспокоенность в связи с тем, что Google. News с конца октября перестал выдавать новостные материалы Федерального агентства новостей (ФАН). Направлен официальный запрос на разъяснение текущей ситуации», — сказано в сообщении Роскомнадзора, появившемся на официальной странице ведомства в российской социальной сети ВКонтакте.

Напомним, 2 ноября ФАН сообщило о прекращении трансляции новостей агентства в поисковом сервисе новостей Google.News.

При этом в ночь с 26 на 27 октября в сервисе Google. News был также удалён архив всех новостей ФАН.

Редакция агентства заявила, что прекращение доступа пользователей сервиса Google. News к новостям ФАН является актом политической цензуры.