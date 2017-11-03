Киев, 3 ноября, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Посол Украины в Белграде Александр Александрович вызван в Киев после своих скандальных высказываний о сербских добровольцах в Донбассе, вызвавших критику со стороны руководства Сербии. Об этом 3 ноября сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём микроблоге в Twitter.

На выход!

«Вызвал посла в Сербии Александровича на консультации по соблюдению международного права и избежанию использования граждан Сербии в качестве наёмников», — написал Климкин.

Напомним, украинский посол в Белграде в течение последнего месяца выступил с целой серией резких высказываний в адрес сербских властей, обвинив их в том, что они «не прилагают достаточных усилий» для пресечения участия сербских добровольцев в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

Так, на днях в интервью изданию Balkan Insight Александрович выразил недовольство тем, что сербский закон об уголовной ответственности для граждан страны за участие в военных конфликтах за рубежом на деле якобы не работает.

При этом он заявил, что Россия «обучает сербских наёмников убивать украинцев» и «использует Сербию» для того, чтобы «дестабилизировать весь регион Западных Балкан».

После этих заявлений МИД Сербии призвал Киев остепенить посла, подчеркнув, что в случае, если Александрович продолжит выходить за рамки своих полномочий, обозначенных в Венской конвенции о дипломатических отношениях, Белград будет вынужден предпринять шаги, «обычные в таких случаях».

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя слова украинского дипломата, заявил, что ему не хотелось бы, чтобы сербам «читали нотации те, кто лишает национальные меньшинства права использовать свой язык».

Следует отметить, что официальный Киев до настоящего времени никаким образом не прокомментировал поведение посла в Сербии, и сообщение главы МИД Украины не проясняет позиции внешнеполитического ведомства по данному вопросу.

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