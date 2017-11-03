* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 3 ноября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 и подводная лодка «Колпино» нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщил 3 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Сброс бомб в районе Абу Кемаль

Массированный удар авиабомбами и крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с подлодки «Колпино», по укреплениям, складам, командным пунктам и резервам создал сирийским войскам условия для активного наступления в районе населенного пункта Абу Кемаль.

Удар наносили шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Подводная лодка «Колпино» из подводного положения с расстояния 650 км выпустила шесть ракет «Калибр». Кроме того, удары наносились боевыми самолетами Су-24 и Су-34 с авиабазы Хмеймим, а их воздушное прикрытие осуществляли истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29 из состава российской авиагруппы в Сирии.

В результате группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Абу-Кемалем понесла большие потери, а к её окончательному уничтожению приступили штурмовые отряды сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние трое суток отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Абу-Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор подверглись девяти ударам крылатыми ракетами «Калибр» с борта подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино», дальняя стратегическая авиация России совершила в этот район 18 самолетовылетов.

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