Оттава, 3 ноября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Правительство Канады приняло решение о введении санкции в отношении 30 граждан России. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба МИД Канады, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Недружественный акт

Как сообщается ограничительные меры введены в соответствии с принятым в октябре законом «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных правительств» — канадском аналоге действующего в США «акта Магнитского».

«Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность за грубые нарушения международно признанных прав человека или значительные акты коррупции, либо являются их соучастниками», — говорится в сообщении.

В отношении фигурантов чёрного списка предусматриваются такие меры, как замораживание активов на территории Канады в случае, если таковые имеются, а также невозможность применения к ним канадского Закона о защите беженцев и иммигрантов.

В общей сложности под действие нового закона попали 52 человека: помимо российских граждан это также граждане Венесуэлы и Южного Судана.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что в случае введения Канадой санкций против граждан России в соответствии с принятым там аналогом «акта Магнитского» российской стороной будет незамедлительно дан зеркальный ответ.