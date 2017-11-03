Москва, 3 ноября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал граждан России быть настойчивыми в общении с чиновниками. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 ноября, в ходе выступления на форуме «Сообщество».

Kremlin.ru Владимир Путин на форуме активных граждан «Сообщество»

Путин считает, что у граждан России должны быть широкие возможности для контроля деятельности властей, который, в свою очередь, президент порекомендовал активнее идти на контакт с гражданами.

«Граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение ее качества, эффективности этой работы; через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учета своих интересов», — сказал Путин.

Российский лидер порекомендовал гражданам проявлять настойчивость в общении с представителями власти на местах, несмотря на то, что «не везде чиновники пока готовы к диалогу и совместной работе».

Самим чиновникам Путин порекомендовал относится к гражданам с пониманием и доверием, только так можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе.

«Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и многое меняется к лучшему», — подчеркнул Путин.

Всех губернаторов и региональные власти в целом Путин призвал опереться на на гражданскую активность и совместно с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в различных сферах.

«Но, конечно, очевидно, что это только начало. Нам нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надежным партнером государства в социальной сфере», — сказал президент России.

Напомним, форум «Сообщество» организован Общественной палатой России. В 2017 году главной темой форума стало комплексное развитие гражданского общества.