Белый дом в Вашингтоне временно закрыт из-за «подозрительной активности»
Вашингтон, 3 ноября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Секретная служба Белого дома временно перекрыла доступ на территорию резиденции президента США в Вашингтоне из-за «подозрительной активности», передаёт NBC News.
По информации телеканала, Белый дом в настоящее время закрыт на вход и на выход.
Сообщается, что сотрудниками Секретной службы задержан один человек, однако каких-либо подробностей не приводится. Неизвестно также, находится ли в своей резиденции президент США Дональд Трамп.
Отметим, что инциденты, связанные с несанкционированным проникновением на территорию Белого дома в Вашингтоне, происходят регулярно. Так, в сентябре полицией был задержан мужчина, перебросивший предметы через ограду резиденции.
Весной 2017 года из-за подобных случаев по инициативе Секретной службы было решено расширить периметр безопасности вокруг Белого дома.
В результате увеличения буферной зоны для местных жителей и туристов стала недоступной территория вдоль забора с южной стороны Белого дома, вплоть до «Эллипса» — места, где традиционно устанавливается главная рождественская ель страны.