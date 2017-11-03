Севастополь, 3 ноября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Правительство Севастополя дало согласие на списание объекта незавершенного строительства школы-коллегиум из-за нарушений строительных норм подрядчиком. Социальный объект входит в федеральную программу развития. Распоряжение принято на заседании 3 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снос здания

Строительство школы-коллегиума на 700 учеников ведётся в Гагаринском районе, на проспекте Античный.

«Специализированная комиссия приняла решение о ликвидации аварийного объекта — четырёхуровневого монолитного строения. Объект построен с ненадлежащим качеством и не соответствует проекту. Слишком тонкие перекрытия, шаг колонн не соответствует осям. Данное строение невозможно приспособить для нужд образовательного учреждения», — пояснил ИА REGNUM директор департамента капитального строительства Михаил Демиденко.

Следует добавить, что строительство школы началось во времена Украины, затем долгострой включили в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По данным Демиденко, министерство экономического развития РФ при корректировке программы перенесло срок ввода школы-коллегиума. После демонтажа конструкции, строительство школы возобновится уже в 2017 году, новый срок её сдачи — 2018 год.

Однако, по словам Демиденко, начало строительства, запланированное на начало года, было сдвинуто на 5,5 месяца из-за затяжных процедур согласования и подтверждения финансирования.

«При прохождении ценового аудита проектной документации, прошедшей Госэкпертизу, выявили замечания, которые потребовали повторной экспертизы», — дополнил он.

Сейчас, по словам директора департамента, строительно-монтажные работы стоимостью 0,8 млрд рублей профинансированы в равных пропорциях из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной из-за нарушения строительных норм были демонтированы пять бетонных платформ под установку модульных врачебных амбулаторий — также объектов ФЦП. Модульные медобъекты в Севастополе придётся разрушить на стадии фундамента

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Севастополь отстает в строительстве объектов федеральной программы

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития не раз указывало на отставание Севастополя в строительстве объектов ФЦП. В августе министерство перераспределило средства на некоторые объекты ФЦП, по которым происходило отставание в графике.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ранее признавал слабые возможности региона в организации работ строительного комплекса.

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Теперь же в правительстве Севастополя заговорили о рисках неисполнения годового плана федеральной программы — в начале октября освоение средств составило около 5% годового плана.

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