Вашингтон, 3 ноября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее сегодня временное отключение его аккаунта в Twitter по вине одного из сотрудников сервиса.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Бунтарь

«Мой аккаунт в Twitter был отключен на 11 минут сотрудником-бунтарём. Должно быть, слово наконец доходит до людей и оказывает влияние», — написал глава Белого дома в своём микроблоге.

Напомним, ранее администрация Twitter сообщила, что учетная запись @realdonaldtrump была на непродолжительное время «непреднамеренно отключена» из-за человеческой фактора.

«Проведя расследование, мы установили, что это было сделано сотрудником службы поддержки Twitter, который работал в компании последний день», — сообщили в Twitter.

Администрация сервиса пообещала предпринять необходимые меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Напомним, что Дональд Трамп является довольно активным пользователем Twitter и ведёт свой микроблог самостоятельно, публикуя по много сообщений ежедневно.

Ранее президент США неоднократно заявлял журналистам, что публикация заявлений и комментариев в микроблоге является для него вынужденной мерой, поскольку только так он может выражать свою точку зрения в обход «нечестных СМИ».

В то же время экспрессивность выражений главы Дональда Трампа в его твитах регулярно становится поводом для критики и шуток в его адрес, а также добавляет проблем пресс-службе Белого дома, которой периодически приходится давать разъяснения и относительно комментариев президента в сети.