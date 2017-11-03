Москва, 3 ноября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания перестало действовать, сообщает 3 ноября МИД РФ.

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Сообщение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что действие соглашения прекращается с 21 октября 2017 года. Соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания было подписано в Москве 23 октября 2000 года.

Данное соглашение «предусматривало создание благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации» и заключалось на основе многовековой культурной близости и дружественных отношений народов России и Украины.

Отметим, что правительство Украины еще в ноябре 2016 года заявило о расторжении этого соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, действующие власти Украины последовательно проводят политику украинизации русского населения страны и разрыва культурных связей с Россией.