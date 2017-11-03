Нижний Новгород, 3 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Буланов считает, что ряд региональных министерств необходимо переселить из занимаемых ими помещений в центре Нижнего Новгорода на Нижегородскую ярмарку. По его словам, этот будет больше способствовать развитию ярмарки нежели размещение на ее площадях мультимедийного парка «Россия — моя история».

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородская ярмарка, главный ярмарочный дом

Соответствующее обращение Буланов уже направил на имя врио губернатора Глеба Никитина.

В частности, депутат отмечает, в настоящее время ярмарка утратила свой прежний статус, прежде всего, вследствие незаинтересованности бывшего губернатора (Валерия Шанцева) и правительства Нижегородской области в ее развитии, как площадки для проведения деловых встреч федерального и международного уровня».

«Нижегородскую ярмарку превратили в павильон для мультимедийного парка «Россия — моя история» — проекта, не способствующего возрождению», — отмечает Буланов.

В связи с этим он предлагает превратить Нижегородскую ярмарку в «центр представления промышленного, инвестиционного и торгового потенциала Нижегородской области, в центр встреч представителей бизнес-сообщества с региональными и федеральными чиновниками, в центр возрождения Нижегородской области в качестве инвестиционно благополучного субъекта Российской Федерации».

Начать предлагается с переезда региональных министерства промышленности, торговли и предпринимательства и министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений в здание ярмарки.

По мнению депутата, этот шаг будет способствовать повышению открытости указанных органов исполнительной власти для промышленников и предпринимателей, а также позволит разгрузить транспортные потоки в плотно застроенном центре Нижнего Новгорода.

Андрей Репин ИА REGNUM Стадион «Нижний Новгород» строится, но кто и на какие средства будет содержать его после ЧМ-2018, пока не ясно

В этом же обращении, но уже от руки, депутат пишет о том, что на свободных площадях стадиона, строящегося к Чемпионату мира по футболу, после его проведения можно разместить «целый бизнес-инкубатор».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в главном ярмарочном доме Нижегородской ярмарки создается мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», торжественное открытие которого намечено на 4 ноября 2017 года.

Проект по созданию исторических парков в регионах страны реализуется Патриаршим советом по культуре при поддержке администрации президента РФ.

В процессе работы восстановлен исторический фасад главного ярмарочного дома в изначальной колеровке XIX века. Внутри здания проведены масштабные ремонтные и реставрационные работы.

Парк будет включать в себя более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, профессиональное освещение и звук.

По данным областного правительства, в подготовке материалов использовано свыше 2 тыс. архивных справок, 11 часов документальной хроники.