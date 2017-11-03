Ереван, 3 ноября, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян отказался комментировать назначение на пост посла Армении в Грузии члена правящей Республиканской правящей Армении Рубена Садояна.

По словам Кочаряна, некорректно обсуждать будущего посла до его фактического назначения. Он считает, что подобные разговоры некорректны и ни где в мире не обсуждают кандидатуры послов, за исключением стран, где послов назначает парламент.

В ответ на вопрос, благодаря каким качествам Садоян заслужил дипломатическое назначение, Кочарян заявил: «Утверждать послов — исключительное право президента. А их работу оценивает уже МИД».

Так как Садоян получил в прессе прозвище «собачьего забойщика» из-за того, что владел компанией, которая занималась стерилизацией бродячих животных, а точнее просто отстреливала бездомных собак, журналисты поинтересовались, не грозит ли опасность собакам в Грузии. «Вопрос не к моему ведомству», — ответил Кочарян.

Указом от 31 октября президент Армении Серж Саргсян назначил Рубена Садояна чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии. Другим указом президента Юрик (Юрий) Варданян освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Грузии.

Шаварш Кочарян участвовал сегодня, 3 ноября, в совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания Армении по внешним связям и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, где проинформировал, что в 2018 году Армения не намерена открывать в армянонаселённом регионе Грузии Джавахке консульство.

Отвечая на вопрос одного из депутатов замглавы армянского МИД сказал: «Подобных планов для 2018 года нет, поскольку это дорогое удовольствие, прошу понять правильно. Министерство не видит необходимости в этом, поскольку в Тбилиси есть посольство Армении, действует также генеральное консульство РА в Батуми». Он также проинформировал, что в целом для армян Джавахка не ощущается столь острой потребности в консульских услугах. Тем более что для поездок в Армению визы им не нужны.