Киев, 3 ноября, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) вновь напомнил Украине, что для получения очередного транша финансовой помощи, эта страна должна принять ряд законов, продиктованных МВФ. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 ноября, постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

Он напомнил, что Украина на две трети выполнила программу сотрудничества с МВФ по предоставлению финансовой помощи.

Люнгман уточнил, что всего Киев получил от МВФ $12,5 млрд. Из них по предыдущей программе stand-by $4,6 млрд, и по текущей четырехлетней программе почти $8 млрд.

Для того, чтобы пересмотреть текущий план сотрудничества Украины с МВФ и получить очередной транш финансовой помощи, в этой стране необходимо принять ряд законов, в частности, о приватизации, создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ (повысить).

Кроме того, украинские власти должны провести пенсионную реформу, которая однозначно вызовет рост социальной напряженности в стране.

В данный момент специалисты МВФ анализируют законодательные изменения в этой сфере, которые недавно приняла Верховная рада.

Также Люнгман подчеркнул, что МВФ не снимает своего требования к Украине провести земельную реформу, просто фонд решил перенести этот критерий для пересмотра и (продления) программы финансовой помощи на 2018 год.

В целом, постпред МВФ отметил, что украинские власти недостаточно эффективно борются с коррупцией, которая, по подсчетам фонда, обходится Украине ежегодно в 2% ВВП.

Чтобы немного подсластить пилюлю, Люнгман отметил, что Украина добилась определённых успехов по очистке банковского сектора, смогла перейти на плавающий курс гривны, сократила бюджетный дефицит до 3% ВВП, начала реформу энергетической сферы и приступила к созданию антикоррупционных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что его страна рассчитывает получить ещё $8 млрд финансовой помощи от МВФ.