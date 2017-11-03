Калининград, 3 ноября, 2017, 17:27 — ИА Регнум. В Калининграде за последние сутки произошло два громких инцидента, так или иначе связанных с журналистской деятельностью.

Стоп-кадр vesti-kaliningrad.ru Игорь Рудников с вежливыми оперативниками ФСБ

Первый эпизод: ФСБ задержала оппозиционного калининградского депутата-журналиста Игоря Рудникова. Второй: в калининградский филиал ВГТРК ворвался неадекватный гражданин с ножом, угрожая вскрыть вены нашим коллегам. Реакция калининградских СМИ на эти два события крайне показательна с точки зрения противостояния либеральных и патриотических СМИ. Об этом и поговорим.

Итак, задержание депутата Калининградской облдумы и по совместительству главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова в региональном медиапространстве было подано как нарушение прав гражданина. Подробности якобы бесчеловечного задержания Рудникова шли на калининградских новостных порталах по нарастающей — «люди в масках жестоко его избили», «кровоподтёки на руках», «вывихнули руку», «сломано нижнее правое ребро»…

Не разобравшись в ситуации, со «страдальческими» заявлением поспешили выступить Союз журналистов России и депутат Госдумы Александр Пятикоп. СЖР выразили уверенность, что «избиение человека, причинение ему прямого физического вреда является преступлением вне зависимости от того, находится он под следствием или нет». А депутат заявил, что «меня настораживает необходимость силового захвата с причинением боли и страдания человеку, журналисту и депутату».

Заметьте, что этот хор сочувствия и милосердия умело обходит ключевую тему — причину задержания. ФСБ подозревает Рудникова в совершении преступления по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». Это тяжкая статья, предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Подозреваемых по таким статьям «принимают», как правило, не церемонясь, но на видео задержания, обнародованном сегодня ГТРК «Калининград», видно, что Рудникова заводят в редакции даже без наручников. И вообще он следит за обыском с улыбкой на лице.

А теперь вторая история. В вестибюль государственной телекомпании проник агрессивный гражданин, который стал расклеивать экстремистские листовки. После того, как сотрудники и охранники ГТРК помешали ему это сделать, злоумышленник набросился на коллег с ножом, выкрикивая угрозы «вскрыть вены» и «задушить».

Произошедшее в калининградском филиале ВГТРК — практически калька на недавнее преступление на «Эхе Москвы», где гражданин Израиля порезал журналистку Фельгенгауэр. Поэтому о калининградском ЧП написали практически все федеральные СМИ, но в самом Калининграде — тишина.

Спустя сутки о преступлении, жертвой которого — тьфу-тьфу — может стать любой журналист, сообщил лишь один калининградский новостной портал — «Клопс», и то затем удалил эту новость.

Отмолчался также Союз журналистов.

А представляете, какой бы был вселенский плач либералов от новостей, если бы злоумышленник с ножом ворвался в «Новые колёса» Рудникова?

Зададимся вопросом — почему СМИ российского эксклава не заметили реальной угрозы журналистам? Ответ, на мой взгляд, кроется в жестком идеологическом противостоянии внутри калининградского медийного пространства. Эта конфронтация началась «с Крыма». Несогласные с государственной политикой калининградские СМИ выражали свою позицию, например, такими заголовками «Сепаратисты объявили об учреждении нового государства вместо Украины — Малороссии» (цитата портала «Новый Калининград»). А некоторые журналисты демонстрировали радикальные формы типа «сжечь ГТРК».

Вот такой он, медийный вывих самого западного российского региона.