Ярославль, 3 ноября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В Ярославской области глава Кузнечихинского сельского поселения Владимир Комяков попал в поле зрения правоохранительных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник, близкий к администрации Ярославского района.

Pixabay.com Уголовное дело

По информации источника 2 ноября в администрацию Кузнечихинкого сельского поселения пришли сотрудники ФСБ, которые задержали Комякова. Источник предполагает, что причиной визита могла стать информация о коррупционном преступлении. Официальные источники не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«С 3 ноября и по 22 ноября он находится в отпуске», — сказала корреспонденту И ИА REGNUM заместитель главы поселения Галина Чистякова.

Пресс-служба ФСБ по Ярославской области оказалась недоступной для комментария. Сам Владимир Комяков на телефонные звонки не отвечает.

«Вчера он еще он был на работе. Сегодня мы приехали, чтобы проверить информацию о его аресте, но нам говорят, что он с сегодняшнего дня находится в отпуске. Вряд ли глава администрации поселения смог уехать сегодня так далеко, что его телефон недоступен», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ярославского района.

По словам источников, сейчас Комяков находится на свободе.