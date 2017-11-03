Тбилиси, 3 ноября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Открытие таможенного контрольно-пропускного пункта в Ахалгори (Ленингорский район Южной Осетии) невозможно, считает первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Он пояснил, что таможни создаются между государствами, а Южную Осетию Грузия самостоятельным государством не считает, соответственно, открытие там подобного КПП исключает.

ru.torange.biz Грузинский флаг

«Государственная граница у нас существует с Российской Федерацией. Поэтому ни о каком таможенном пункте (в Ахалгори) не может быть и речи. Это ограничение создаст серьезную угрозу и ограничит права проживающих там людей, в том числе право на свободу передвижения», — заявил Залкалиани.

Подобные намерения властей Южной Осетии он однозначно связывает с Россией и подчеркивает, что «Российская Федерация предпринимает еще одну попытку обращения оккупированных территорий Грузии под свое экономическое влияние».

По словам Давида Залкалиани, правительство Грузии использует все международные форматы для предотвращения подобных действий и ожидает от мирового сообщества соответствующей реакции на них.

О готовящемся открытии таможенного пункта «Раздахан» на границе между Южной Осетией и Грузией в селе Раздахан Ленингорского района агентству РЕС заявил глава Таможенного комитета Южной Осетии Мурат Цховребов. Он считает, что никаких изменений в режим пересечения границы этот пункт не внесет.

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