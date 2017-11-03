Белград, 3 ноября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Посол Украины в Сербии Александр Александрович, лишь недавно вызвавший своими высказываниями резкую критику со стороны президента Сербии Александра Вучича, вновь выступил с провокационными заявлениями в адрес Белграда. На этот раз на слова украинского дипломата официально отреагировал сербский МИД.

Serbia.mfa.gov.ua Александр Александрович

В опубликованном 1 ноября интервью изданию Balkan Insight посол Украины вновь заявил, что власти Сербии «не прилагают достаточных усилий» для того, чтобы пресечь участие её граждан в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

Александрович напомнил, что в 2014 году в Сербии были приняты поправки в законодательство, устанавливающие уголовную ответственность для граждан страны за участие в военных конфликтах за рубежом, и выразил недовольство в связи с тем, что данный закон, по его мнению, на практике не применяется. Посол отметил, что в Донбассе сегодня воюют около 300 сербских граждан, и по украинскому законодательству такая деятельность является террористической.

«Ни один сербский гражданин не был отправлен в тюрьму за наёмническую деятельность против Украины. Если я не прав, я предлагаю сербскому правительство опровергнуть мои слова», — заявил украинский дипломат.

Александрович также отметил, что Москва якобы «использует Сербию», пытаясь через влияние на республику «дестабилизировать весь регион западных Балкан». Россия «обучает сербских наёмников убивать украинцев», а многие из сербских добровольцев «решают отправиться на Украину, потому что им промыли мозги фальшивыми историями» в российских СМИ, заявил он.

На высказывания украинского посла отреагировал госсекретарь МИД Сербии Ивица Тончев, который заявил, что вся деятельность Александровича сводится к попыткам испортить отношения между Белградом и Москвой, и указал на то, что если посол продолжит выходить за рамки Венской конвенции, то министерство будет вынуждено предпринять шаги, «обычные в таких случаях».

«Тот факт, что Сербия ведёт сбалансированную, корректную и последовательную политику, которая дает положительные результаты в виде постоянного улучшения ее имиджа и позиций в мировом сообществе, очевидно, не всех устраивает и провоцирует отдельных послов на крайне недипломатичное, если не сказать непристойное, поведение по отношению к стране, которая оказала им гостеприимство», — подчеркнул Тончев.

Он напомнил, что работа посла заключается, в первую очередь, в развитии двусторонних отношений, однако, по его словам, посол Украины, «похоже, постоянно забывает об этом, так как вся его деятельность сводится к тщетным попыткам испортить отношения Сербии и России».

«Поскольку посол Александрович постоянно политизирует якобы участие сербских добровольцев в вооружённом конфликте на востоке Украины, хотелось бы напомнить, что в войнах на просторах бывшей Югославии участвовали и граждане Украины, в чём Сербия никогда официально не обвиняла Киев», — добавил госсекретарь МИД Сербии.

Тончев констатировал, что «неоднократные призывы Белграда к украинскому послу направить свою энергию на задачи, обозначенные в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели эффекта», и в этой связи призвал МИД и правительство Украины «указать ему на недопустимость такого поведения в дальнейшем, чтобы Белград не был вынужден предпринимать шаги, обычные в подобных ситуациях».

Напомним, в конце октября на бесцеремонные высказывания украинского дипломата уже реагировал президент Сербии Александр Вучич, который заявил, что ему не хотелось бы, чтобы сербам «читали нотации те, кто лишает национальные меньшинства права использовать свой язык». Он также отметил, что действия Александровича выглядят странно с учётом того, что Сербия «рассматривает Украину как дружественную страну».

«Мне интересно, что стоит за этим. Слышал, что за этим может стоять пропагандистская активность Киева, но не вникал в детали… Думаю, украинский посол сам знает, зачем он это сделал. Может, что-то получил за это, может, понравился кому-то на Украине… Я этого не понял, если узнаете, скажите, пожалуйста, мне», — обратился Вучич к журналистам.

Впрочем, по мнению ряда аналитиков, уже доказавший свою полную профессиональную непригодность Александрович намеренно предпринимает усилия для того, чтобы быть объявленным персоной нон-грата в Сербии и укрепить свои позиции в МИД Украины в качестве «патриота» и «борца с Русским миром».

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