Москва, 3 ноября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Приход к власти большевиков оказался наилучшим вариантом развития событий 1917 года. Об этом 3 ноября заявил историк, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди в ходе публичного обсуждения столетия революций 1917 года в пресс-центре ИА REGNUM.

Михаил Соколов. Ленин в Смольном

«Массы тащили большевиков, и среди них нашёлся только один человек — это Ленин, — который это понял и обуздал массы. На мой взгляд, всё, что произошло — это самый лучший сценарий, который мог произойти», — заявил Колпакиди.

Уже давно не является новостью тот факт, что царское правительство начало применять те инструменты, которые в полной мере суждено было воплотить в дальнейшем уже большевикам — усиление государственного контроля, продразвёрстка и другие меры происходили уже при царской власти.

Однако сделать решительный шаг на пути последовательного воплощения тех мер, которые требовали от новой власти как общество, так и сами обстоятельства, не смогла ни одна политическая сила, кроме большевиков, констатировал историк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Колпакиди

«Решиться на это не мог никто. Почему именно Ленин и большевики? Они оказались по какой-то причине мало связанными с элитой. Если посмотреть на эсеров, то многие из них были повязаны (с элитой) семейными узами, денежным финансированием — есть огромная история взаимоотношений с этими людьми. Поэтому они и не смогли протолкнуть в августе закон крестьянский — всё время им что-то мешало… Это была всё игра, и все понимали, что Учредительное собрание будет продолжать все эти игры», — считает Колпакиди.

При этом наихудшим сценарием из возможных эксперт считает именно случай, если бы Учредительное собрание всё-таки состоялось — это означало бы развал страны и полную потерю суверенитета тех образований, которые бы остались на территории бывшей Российской империи, полагает он.

В противовес этому большевикам удалось на время консолидировать вокруг своей партии множество других политических групп — левых эсеров, анархистов, части меньшевиков и других, — хотя и не допуская их к руководящим позициям. Это позволило создать условия для работы конструктивных, настроенных на государственное строительство людей в наиболее сложный период Гражданской войны, считает эксперт.

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