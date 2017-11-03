Вильнюс, 3 ноября, 2017, 15:49 — ИА Регнум.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Подайте!

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис встретился с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, ответственным за бюджет и человеческие ресурсы, с которым обсудил вопросы финансирования дальнейших работ по демонтажу остановленной Игналинской АЭС, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 ноября, в канцелярии правительства Литвы.

Премьер подчеркнул, что финансирование этого процесса — «это не только социальная и экономическая проблема, но и проблема обеспечения безопасности».

«Прекращение эксплуатации Игналинской АЭС — это долгий, исключительно дорогостоящий и беспрецедентный проект. Это настоящий технологический и финансовый вызов для Литвы. Прекращение эксплуатации до 2038 года возможно только при достаточной поддержке ЕС. Это, помимо всего остального, предусмотрено и в договоре о вступлении Литвы в ЕС», — напомнил глава правительства.

По его словам, в настоящее время процесс закрытия проходит без отклонений от обновленного плана, утвержденного в 2014 году. Выполнено около 40% необходимых работ, кроме того, правительство приняло решение относительно вклада государства в проект закрытия АЭС. Отметим, что Литве для успешного завершения работ ориентировочно не хватает 1,5 млрд евро, Эттингер помощь обещает, но не говорит, на какую сумму может рассчитывать официальный Вильнюс. Кроме прочего, Брюссель недоволен использованием прошлых дотаций ЕС в закрытие станции.

Премьер Литвы тем временем подчеркнул и необходимость скорректировать Единую сельскохозяйственную политику ЕС.

«Для нас очень важно обеспечение равных конкурентных условий для фермеров всех стран ЕС в сфере прямой поддержки. Особенно при проведении налоговых реформ в Литве, когда нужно объяснить фермерам, почему выделяемые им выплаты составляют всего 75% от среднего показателя ЕС. Эти пропорции должны измениться», — утверждает Сквернялис.

Он также напомнил о письме правительства главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором выражена просьба компенсировать убытки, которые фермеры страны понесли из-за летних ливней, уничтоживших посев.

«Ситуация действительно сложная, поэтому мы просим найти возможности это сделать», — утверждает премьер.

Он также подчеркнул необходимость в новой финансовой перспективе сохранить финансирование ЕС калининградской транзитной схемы, гарантировать преемственное финансирование проекта Rail Baltica и проекта синхронизации электросетей Литвы с сетями континентальной Европы, «чтобы была обеспечена энергетическая безопасность».

По словам еврокомиссара, слаженное и своевременное закрытие Игналинской АЭС — это общая задача, а перекинуть всю финансовую ношу только на Литву было бы нечестно.

«Я постараюсь, чтобы в следующую финансовую перспективу была внесена специальная строчка, предусматривающая возможность успешно решить этот вопрос через совместное финансирование», — сказал Эттингер.

Он также пообещал поинтересоваться возможностями возместить убытки литовским фермерам и отметил, что когда речь заходит о прямых выплатах земледельцам, цель одна — сделать так, чтобы выплаты достигали 100% от среднего показателя ЕС.

«Мы должны гарантировать честную конкуренцию, но это довольно долгий процесс. То же самое можно сказать и о синхронизации электросистемы с Европой и проекте Rail Baltica. Я думаю, это цель на ближайшие 5—7 лет», — отметил член Еврокомиссии.