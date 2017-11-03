Таллин, 3 ноября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Власти Эстонии сообщили, что с этой субботы, 4 октября, остановит действие сертификатов безопасности выданных государством идентификационных карт с некачественными микросхемами. Всего таких карт насчитывается около 760 тысяч, пишет агентство BNS.

ID-карта

Таким образом Эстония хочет снизить риск кражи личных данных.

Эксперты в сфере кибербезопасности недавно обнаружили недочеты в изготовленных в Швейцарии микросхемах этих карт и установили, что они недостаточно защищены от кибератак.

«Функционирование системы «э-правительства» основано на доверии, и государство не может себе позволить, чтобы у владельца эстонской идентификационной карты были украдены личные данные», — сказал премьер Юри Ратас.

Он сообщил о решении остановить действие сертификатов безопасности карт, пока их владельцы не пришлют обновление для исправления упомянутого недочета.

«Блокируя сертификаты идентификационных карт, для которых возникла угроза, государство гарантирует безопасность идентификационной карты», — сказал Ратас.

«Насколько нам сейчас известно, не было случаев кражи электронной идентичности, но согласно оценке Департамента полиции и погранохраны и Департамента государственной информационной системы, эта угроза стала реальной», — добавил он.

«Защита данных о здоровье человека — наш главный приоритет, поэтому приостановление действия сертификатов — единственный возможный вариант. В последние два месяца была проделана очень большая работа, чтобы было гарантировано функционирование социальных услуг и услуг здравоохранения после приостановления действия сертификатов идентификационных карт. Однако в ближайшие недели в больницах возможны некоторые сбои, поэтому мы просим пациентов войти в положение — с помощью этого шага мы защищаем ваши данные», — сказал министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.

Отметим, что Эстония считает, что имеет в мире репутацию пионера в сфере технологий. В 2005 году эта страна первой организовала электронное голосование на выборах, в ней учрежден Центр компетенции киберобороны НАТО.

Эстонские должностные лица также предупредили, что во всём мире возникла угроза и для других карт и компьютерных систем, в которых используются микросхемы такого же производителя.

С 2001 года эстонские электронные идентификационные карты изготавливает швейцарская компания Trub AG и ее преемник Gemalto AG.