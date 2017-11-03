Москва, 3 ноября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Новый глава Федеральной резервной системы США вряд ли будет принимать решения, противоречащие текущей политике, поэтому ждать изменений в поведении ФРС не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Kurtis Garbutt Эмблема Федеральной резервной системы США

«Мы не ожидаем существенного ужесточения политики ФРС в среднесрочной перспективе, по крайней мере до конца года радикального изменения вектора ждать точно не стоит, поскольку новый глава ФРС ни разу не был замечен в каких-то резких решениях, противоречащих текущему курсу», — считает Люшин.

При этом, он не отрицает, что ставка ФРС в ближайшее время всё же может незначительно подняться.

«Потенциал для повышения ставки, безусловно, есть, но речь идёт о 0,25−0,5%, что вполне в русле с текущими рыночными ожиданиями», — заявил Люшин.

По его словам, такие изменения мало скажутся на курсе российского рубля, который сегодня больше подвержен другим факторам.

«Сейчас наблюдается определенное ослабление рубля, преимущественно в связи с ужесточением санкционного режима — часть нерезидентов уходят с рынка, что создает давление на котировки. Но, как это ни парадоксально, в связке с относительно высокими ценами на нефть в краткосрочной перспективе складывается довольно благоприятная ситуация для Минфина РФ, ведь выручка от продажи энергоресурсов валютная, и курс доллара растет по отношению к рублю, то есть бюджет получает дополнительные доходы», — отмечает Люшин.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы ФРС США Джерома Пауэлла. Тем временем, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 3 ноября заявил, что политика ФРС США может ужесточиться, чтобы избежать ускорения инфляции. В таком случае, считает министр, ставка ФРС может быть повышена, что приведет к волатильности на глобальном финансовом рынке.