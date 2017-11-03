Мадрид, 3 ноября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Конституционный суд Испании признал незаконность трех документов, на основании которых был проведен референдум в Каталонии, пишет 3 ноября испанская газета El Pais.

Испанский флаг

Суд аннулировал дополнительные правила проведения референдума по вопросу о самоопределении, призыв к проведению референдума по вопросу о самоопределении и документ, утверждающий членов избирательной комиссии Каталонии.

Суд также отклонил апелляцию, поданную женералитатом, против применения 155 статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое правление Мадрида в автономном сообществе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября 2017 года суд Испании принял решение о взятии под стражу восьми бывших членов отправленного в отставку правительства Каталонии.

Напомним, что глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон находится в Бельгии и не намерен являться в испанский суд.