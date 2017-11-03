Москва, 3 ноября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Российский рубль 3 ноября отступает в парах с иностранными валютами. Он продолжает двигаться в русле собственной истории и практически не реагирует на новостной поток, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

3 ноября Минфин РФ сообщил о намерении продолжать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке ликвидности. В период с 8 ноября по 6 декабря ежедневный объем приобретений составит 5,8 млрд рублей.

«На такие покупки валютная секция почти не реагирует. Ко всему прочему, они стандартным образом распределены внутри дня равномерно», — пояснила Бодрова.

Сегодня к вечеру активность в валютной секции снизится до минимальных значений: впереди в России три выходных дня.

«К полноценным торгам рублевые пары вернутся 7 ноября. Если доллар США сегодня сможет закрепиться выше 58,45−58,55 рубля, с возвращением после ноябрьских каникул покупки пары продолжатся», — полагает эксперт.

Добавим, 3 ноября доллар США стоит 58,55 руб. (+0,67%). Евро оценивается в 68,21 руб. (+0,6%).

Официальные курсы ЦБ РФ на удлиненные выходные (4−6 ноября) составляют 58,42 руб. за американскую валюту и 68,08 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 34 и 41 копейку соответственно.

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