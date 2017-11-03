Москва, 3 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Давление на российскую валюту возрастает при стабильности котировок нефти. На рубль давит отток капитала из страны, о котором заявляет Банк России. Уходят нерезиденты, зафиксировавшие прибыль в российских долговых бумагах. Также виден отток со стороны российских компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Сам по себе IV квартал 2017 года традиционно является не самым простым для рубля. На декабрь приходятся крупные выплаты по внешним долгам. Под это заемщики активно скупают валюту. Также, напомним, валюту продолжает скупать и Минфин. С начала года действует бюджетное правило, в соответствии с которым все доходы от продажи нефти выше 40$ направляются на валютный рынок. Получается, что чем дороже нефть, тем больше этих покупок и тем больше давление на рубль», — пояснил эксперт.

Курс доллара растет параллельно с ценами на черное золото. Корреляция между российской валютой и нефтью сейчас работает так, что когда нефть растет, рубль это игнорирует, но когда нефть останавливается и тем более начинает корректироваться, то российская валюта начинает падать.

«Текущая торговая неделя на московской бирже гарантированно закончится выше 58 рублей за доллар. Вполне вероятно, что уже на предстоящей неделе можно будет увидеть очередные попытки прорыва курса до 59 рублей. До конца 2017 года ожидается укрепление в районе 59—60», — полагает эксперт.

Что касается сырьевого рынка, то ему оказывают поддержку заявления о том, что сделка ОПЕК+ настолько хороша, что ее просто необходимо продлить до конца 2018 года. Однако настроения членов крупнейшей нефтяной организации переменчивы. Неизвестно, захотят ли они и дальше терять контроль над рынком. США за последний год нарастили экспорт свой нефти в пять раз. И эта тенденция будет продолжаться дальше, отметил он.

«Помимо этого, локально на рынке есть предпосылки к технической коррекции нефтяных котировок в район 57—58 долларов за баррель. Первой ласточкой к этому событию может стать рост курса доллара на Форекс в том случае, если и дальше из Штатов будут поступать благоприятные макроэкономические данные.

Также все ждут роста ставок в декабре. Под это событие интерес к американской валюте будет только возрастать», — считает эксперт.

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